Спущен на воду второй тихоокеанский корвет проекта 20380

«Громкий», второй корабль в серии корветов проекта 20380, строящихся для Тихоокеанского флота, спущен на воду в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС.

«Ровно неделю назад мы передавали корвет "Совершенный" военно-морскому флоту. Он прошел все ходовые испытания и уже несет боевую службу. А сегодня мы выпускаем новый корвет — "Громкий". Процесс этот пошел, и мы видим — отрабатываются технологии, налаживается ритм изготовления и сдачи кораблей», — заявил на церемонии спуска губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В данный момент Амурский судостроительный завод, сдав флоту «Совершенный» 20 июля 2017 года, строит по заказу Минобороны еще три корвета проекта 20380: «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий». Они должны быть переданы военным в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно. В перспективе ожидается заказ еще как минимум двух кораблей этого типа.

Головные корпуса проекта строились на Балтике, на «Северной верфи». В составе Балтийского флота в данный момент числятся четыре корвета этого проекта: «Стерегущий», «Бойкий», «Стойкий», «Сообразительный». Ведется строительство еще двух («Ретивого» и «Строгого»). Помимо этого, ведется строительство трех кораблей по усовершенствованным проектам 20385 («Гремящий» и «Проворный») и 20386 («Дерзкий»).

Корветы проекта 20380 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника в ближней морской зоне, ракетно-артиллерийской поддержки десанта и морских блокадных операций. Корабль водоизмещением 2200 тонн развивает скорость до 27 узлов.

Оснащены противокорабельным комплексом «Уран», зенитным ракетным комплексом «Редут», 100-миллиметровой артустановкой, а также комплексом противолодочной и противоторпедной обороны «Пакет-НК».