На Тихоокеанском флоте впервые прошли ракетные стрельбы корвета нового типа

«Совершенный», первый корабль в серии корветов проекта 20380 для Тихоокеанского флота, успешно провел стрельбы противокорабельным ракетным комплексом «Уран». Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель пресс-службы Восточного военного округа Владимир Матвеев.

«Стрельба выполнялась по морскому корабельному щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Противокорабельная ракета комплекса "Уран" успешно поразила назначенную надводную цель», — сказал Матвеев.

Государственные испытания корабля продлятся в течение месяца. В ближайшие дни в планах испытаний — артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. После завершения морской части на заводе пройдет ревизия систем корабля.

«Совершенный» был заложен на Амурском судостроительном заводе в июне 2006 года, это четвертый корабль в серии проекта 20380 и первый, предназначенный для Тихого океана (предыдущие три строились на Балтике). Однако его строительство шло неритмично и регулярно останавливалось. Это было связано с плохим финансовым состоянием завода, а также с ошибками в определении сметной стоимости работ, что привело к конфликту с военными.

В апреле 2014 года контракт на «Совершенный» и заложенный в 2012 году однотипный «Громкий» был переподписан. В результате цена одного корвета выросла с 6,5 до 13 миллиардов рублей, после чего работы ускорились. Корабль был спущен на воду в 2015 году, а на испытания вышел в январе 2017 года.

Корветы проекта 20380 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника в ближней морской зоне, ракетно-артиллерийской поддержки десанта и морских блокадных операций. Корабль водоизмещением 2200 тонн развивает скорость до 27 узлов. Оснащен противокорабельным комплексом «Уран», зенитным ракетным комплексом «Редут», 100-миллиметровой артустановкой, а также комплексом противолодочной и противоторпедной обороны «Пакет-НК».