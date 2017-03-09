Амурскому заводу поставили задачу сдавать по корвету в год

Амурский судостроительный завод срывает сроки постройки сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380; на данный момент ему поставлена задача сдать четыре корабля с интервалом в год. Об этом, как сообщает «Интерфакс», в ходе инспекции дальневосточных предприятий военно-промышленного комплекса заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«К сожалению, у нас много претензий к этому заводу, потому что на два года уже сорван график сдачи первого корвета. На то были объективные причины, которые неоднократно обсуждались с руководством Минпромторга и Объединенной судостроительной корпорации», — сказал Борисов.

Он указал, что Минобороны рассчитывает на соблюдение предприятием установленного графика сдачи: в 2017-2020 годах должны быть сданы последовательно четыре корабля.

«Мы посмотрели реальное состояние дел на заводе. Первый корвет "Совершенный" проекта 20380, изготовленный на предприятии, уже находится на достроечной базе во Владивостоке, ожидаем, что завод сумеет войти в намеченные графики и сохранит должный ритм работы», — заключил Борисов.

«Совершенный» стал четвертым корветом проекта 20380, заложенным в России, и первым — на Амурском заводе. Это произошло еще в 2006 году, однако его строительство шло неритмично и регулярно останавливалось. Корабль был спущен на воду только в 2015 году, а на испытания вышел в январе 2017 года.

Это связывали с плохим финансовым состоянием завода, а также с завышением стоимости работ, что привело к конфликту с Минобороны. В апреле 2014 года контракт на «Совершенный» и заложенный в 2012 году «Громкий» был переподписан. В результате сметная стоимость одного корвета выросла с 6,5 до 13 миллиардов рублей, после чего работы ускорились.

В феврале 2015 года были заложены еще два корабля этого типа: «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий». В перспективе ожидается заказ еще как минимум двух корветов проекта 20380.