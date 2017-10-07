На единственном российском авианосце решили сэкономить 25 миллиардов рублей

Минобороны России решило скорректировать объемы финансирования ремонта и модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

По его словам, ведомство откажется от планов выделить на эти цели 50 миллиардов рублей. «[Вместо этого] предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы», — уточнил собеседник агентства.

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Он пояснил, что сокращение финансирования скажется на вопросах модернизации, но ремонт будет выполнен в полном объеме. Об этих планах сообщали и в Невском проектно-конструкторском бюро. Работы должны начаться до конца этого года.

О возможном выделении 50 миллиардов рублей (порядка 860 миллионов долларов) на ремонт и модернизацию «Адмирала Кузнецова» «Интерфаксу» в июне рассказывал другой источник. «Много это или мало — очевидно, немного», — отмечал он, приводя в пример затраты Индии на однотипный корабль «Викрамадитья» (в прошлом «Адмирал Горшков»), которые составили около 2,3 миллиарда долларов.

«Адмирал Кузнецов», построенный в 1982-1990 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, является единственным авианосцем в составе ВМФ России.