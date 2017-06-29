«Адмирала Кузнецова» отремонтируют без модернизации

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован без проведения модернизации. Об этом в четверг, 29 июня, ТАСС сообщил гендиректор Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ) Сергей Власов.

«Будет ремонт корабля с заменой некоторых видов оборудования», — сказал он. Власов уточнил, что, по существу, предстоящие работы нельзя назвать модернизацией.

Власов отметил, что конкретные сроки ремонта назвать сложно, но ориентировочно работы займут около двух-трех лет в зависимости от их объема.

28 июня советник главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению, бывший главком ВМФ Виктор Чирков заявил, что предприятие до конца 2017 года примет «Кузнецова» на ремонт и модернизацию. По его словам, идет работа с документацией, готовятся производственные мощности.

Предполагается заменить четыре котла силовой установки, а четыре оставшиеся отремонтировать. На «Кузнецове» будут установлены современные системы радиоэлектронного вооружения, связи, разведки, навигации и боевого управления, а также новые системы обеспечения безопасной посадки палубной авиации, передает агентство.

Стоимость предстоящих работ может превысить 20 миллиардов рублей, однако контракт на их проведение еще не подписан.

