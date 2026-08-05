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08:59, 5 августа 2026Мир

В ОДКБ высказались о вероятности скорых контактов с НАТО

Постпред России в ОДКБ Васильев: НАТО выступает против диалога с ОДКБ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Североатлантический альянс не хочет взаимодействовать с ОДКБ в вопросе коллективной безопасности. Смысла «ломиться в закрытые двери» нет, сказал в беседе с журналистами РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

Собеседник отметил, что как председатель постоянного совета организации он встречался с действующим руководством ОБСЕ в Швейцарии. Поездка показала, что встречного желания НАТО провести диалог с Москвой не наблюдается.

В этой связи президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко представили инициативу о создании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве. Соответствующая работа начата, подчеркнул постпред.

«Полагаю, что дополнительный импульс этому будет придан в ходе Минской конференции по безопасности и Международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве осенью этого года», — добавил Васильев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал преимущество ОДКБ перед НАТО и ЕС. По его словам, в организации нет палочной дисциплины, в отличие от западных объединений.

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