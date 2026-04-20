Лавров назвал преимущество ОДКБ перед НАТО и ЕС

Лавров: В ОДКБ нет палочной дисциплины, в отличие от НАТО и ЕС

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в отличие от НАТО и Европейского союза (ЕС), нет «палочной дисциплины». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Никакой палочной дисциплины, как мы это наблюдаем в НАТО, в ОДКБ не присутствует. Теперь эта палочная дисциплина перекочевала и в Евросоюз, где никем не избранная брюссельская бюрократия пытается требовать от избранных народами стран Европы правительств тех или иных действий», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что ОДКБ строится на принципах взаимоуважения и добрососедства, а все решения в рамках организации принимаются консенсусом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о судьбе НАТО, заявил, что альянс не прекратит свое существование даже при радикальных решениях со стороны президента США Дональда Трампа.