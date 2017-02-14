Командир «Адмирала Кузнецова» объяснил дым над крейсером

Дым над авианосцем «Адмирал Кузнецов», совершившим поход к берегам Сирии, не говорит о каких-либо неисправностях на борту. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» заявил командир крейсера Сергей Артамонов.

«На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всем нашем флоте!» — отметил он. По словам Артамонова, дыма не дают только корабли с атомной энергетической установкой.

Командир подчеркнул, что повышенный интерес зарубежных СМИ к дыму из трубы авианесущего крейсера плохо объясним. Он также призвал журналистов проверять свежесть своих материалов. «Вчера очередной раз посмотрел интернет. То, что британские газеты выдавали за свежие фотографии "Адмирала Кузнецова", было снято в 1995-1996 годах», — сказал Артамонов.

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в свою очередь пояснил, что дым над крейсером появляется, поскольку он работает на мазуте. «У него есть котельная. Вы видели хотя бы одну, которая не дымила? Такого не бывает, — рассказал Попов Национальной службе новостей (НСН). — Все остальные домыслы — это просто неграмотность».

В начале февраля корабельная авианосная группа Северного флота, включающая крейсер «Адмирал Кузнецов», вошла на рейд Североморска. 15 ноября было официально объявлено о первом в истории отечественного флота боевом применении палубной авиации в ударных задачах: самолеты «Кузнецова» участвовали в операции против боевиков в Сирии.

В конце октября внимание пользователей сети и СМИ привлек дым от «Адмирала Кузнецова», шедшего через пролив Ла-Манш. Юзеры соцсетей сравнили происходящее с извержением исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году.