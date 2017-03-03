Ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» начнутся до июля 2017 года

Работы по ремонту и модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнутся в первой половине 2017 года на заводе «Звездочка» в Северодвинске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонном комплексе.

«Решение о начале ремонта с модернизацией "Адмирала Кузнецова" на "Звездочке" в первой половине 2017 года принято. В ближайшие один-два месяца завершится разработка технического проекта с указанием объема предстоящих работ и их стоимости», — рассказал источник, уточнив, что работы на корабле должны завершиться к 2020 году.

Предполагается заменить четыре котла силовой установки, а четыре оставшиеся отремонтировать. На «Кузнецове» будут установлены современные системы радиоэлектронного вооружения, связи, разведки, навигации и боевого управления, а также новые системы обеспечения безопасной посадки палубной авиации, передает агентство.

Стоимость предстоящих работ может превысить 20 миллиардов рублей, однако контракт на их проведение еще не подписан.

15 ноября было официально объявлено о первом в истории отечественного флота боевом применении палубной авиации в ударных задачах: самолеты «Кузнецова» участвовали в операции против боевиков в Сирии.

В конце октября внимание пользователей сети и СМИ привлек дым от «Адмирала Кузнецова», шедшего через пролив Ла-Манш. Они сравнили происходящее с извержением исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году.