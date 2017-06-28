Авианосец «Адмирал Кузнецов» начнет ремонт и модернизацию до конца 2017 года

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до конца 2017 года примет на ремонт и модернизацию тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом в среду, 28 июня, сообщил советник главы предприятия по военному кораблестроению, бывший главком ВМФ Виктор Чирков, передает «Интерфакс».

«Подготовка авианосца к постановке на ремонт идет по плану. Идет работа с документацией, готовятся производственные мощности. Авианосец пойдет в ремонт до конца года», — сказал он.

Кроме того, вице-президент ОСК Игорь Пономарев сообщил РИА Новости, что после ремонта «Кузнецов» прослужит еще 20 лет.

Предполагается заменить четыре котла силовой установки, а четыре оставшиеся отремонтировать. На «Кузнецове» будут установлены современные системы радиоэлектронного вооружения, связи, разведки, навигации и боевого управления, а также новые системы обеспечения безопасной посадки палубной авиации, передает агентство.

Стоимость предстоящих работ может превысить 20 миллиардов рублей, однако контракт на их проведение еще не подписан.

15 ноября было официально объявлено о первом в истории отечественного флота боевом применении палубной авиации в ударных задачах: самолеты «Кузнецова» участвовали в операции против боевиков в Сирии.