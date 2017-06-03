Источник сообщил о планах выделить 50 миллиардов на ремонт «Адмирала Кузнецова»

На ремонт и модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» планируется выделить до 50 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает «Интерфакс».

«Много это или мало — очевидно, немного. 50 миллиардов рублей — это немногим более 800 миллионов долларов», — сказал собеседник агентства, напомнив, что Индия потратила на ремонт и модернизацию однотипного корабля «Викрамадитья» (в прошлом «Адмирал Горшков») около 2,3 миллиарда долларов.

Источник отметил, что работы на единственном авианосце ВМФ России предполагается выполнить в минимальном объеме. Модернизация, как уточнял «Интерфакс», в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Кроме того, будет улучшено радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также авиационный навигационный комплекс.

По данным ТАСС, флот подпишет контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» с центром «Звездочка». При этом источник в оборонно-промышленном комплексе заявлял агентству, что цена сделки уже согласована на уровне 40 миллиардов рублей.

Официально о стоимости, сроках и месте ремонта корабля не сообщалось.

«Адмирал Кузнецов» в составе корабельной авианосной группы Северного флота вернулся 8 февраля из дальнего похода в восточное Средиземноморье.