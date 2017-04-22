Источник назвал стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»

Ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» начнется в сентябре на заводе под Мурманском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, в сентябре «Звездочка» подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта и модернизации авианосца. «Цена сделки уже согласована — это почти 40 миллиардов рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», — рассказал источник.

Кроме того собеседник агентства сообщил, что установленный на «Адмирале Кузнецове» «ракетный комплекс "Гранит" будет заменен на ракетный комплекс "Калибр-НК"». При этом универсальные вертикальные пусковые установки 3С14 «будут унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых "Циркон"».

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В середине марта источник сообщал, что решений о сроках начала модернизации авианосца пока нет, есть вероятность, что это произойдет уже в 2018 году. До этого появлялась информация, что корабль встанет на ремонт в первой половине 2017-го на заводе «Звездочка» в Северодвинске.

«Адмирал Кузнецов» в составе корабельной авианосной группы Северного флота вернулся 8 февраля из дальнего похода в восточное Средиземноморье.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» построен по проекту 1143.5. Он был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве 1 сентября 1982 года под наименованием «Рига». В процессе строительства и испытаний трижды переименовывался. В состав флота официально введен в январе 1991 года. На борту корабля, оснащенного взлетным трамплином, базируется авиагруппа.