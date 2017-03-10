В авариях самолетов «Адмирала Кузнецова» обвинили аэрофинишеры

Причина обеих аварий 2016 года, приведших к потере палубных истребителей на авианосце «Адмирал Кузнецов», кроется в обрывах тросов аэрофинишера, к самим самолетам нареканий нет. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В случае с потерей МиГ-29К трос оборвался вследствие того, что самолет приземлялся на палубу под критическим углом. Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе. Но в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может», — рассказал собеседник агентства.

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Перехватчик Су-33 был потерян 4 декабря 2016 года при посадке на палубу «Кузнецова», находившегося в водах восточного Средиземноморья. Причиной стал обрыв троса аэрофинишера при посадке, самолет скатился с палубы, летчик успел катапультироваться.

Многофункциональный истребитель МиГ-29К был потерян ранее, 15 ноября. При последовательной посадке трех самолетов второй оборвал второй трос аэрофинишера, но сумел зацепиться за четвертый. Оборванный второй трос спутался с третьим, что не позволило сесть самолету, остававшемуся в воздухе. Поскольку неисправность не удалось оперативно устранить, летчик катапультировался после выработки топлива.