Источник сообщил о вероятном переносе ремонта «Адмирала Кузнецова» на 2018 год

Решений о сроках начала ремонта и глубокой модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» пока нет; есть вероятность, что это произойдет уже в 2018 году. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник в Москве.

«Адмирал Кузнецов» в составе корабельной авианосной группы Северного флота вернулся 8 февраля из дальнего похода в восточное Средиземноморье.

3 марта 2017 года источник ТАСС в оборонной промышленности сообщил, что корабль встанет на ремонт с модернизацией в первой половине 2017 года на заводе «Звездочка» в Северодвинске. В ходе работ будут заменены четыре котла силовой установки, а четыре оставшихся — отремонтированы. На авианосце установят современные системы радиоэлектронного вооружения, связи, разведки, навигации и боевого управления, а также новые системы обеспечения безопасной посадки палубной авиации.

По словам источника, стоимость предстоящих работ может превысить 20 миллиардов рублей, однако контракт на их проведение еще не подписан.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» построен по проекту 1143.5. На этапе проектирования его планировалось назвать «Советский Союз», но он был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве 1 сентября 1982 года под наименованием «Рига». В процессе строительства и испытаний трижды переименовывался: сперва в «Леонида Брежнева», потом в «Тбилиси» и, наконец, в 1990 году корабль получил свое нынешнее имя. В состав флота официально введен в январе 1991 года.

На борту корабля, оснащенного взлетным трамплином, базируется авиагруппа. По проекту она должна была состоять из 26 истребителей Су-27К (Су-33) или МиГ-29К, а также вертолетов Ка-27 и Ка-31.