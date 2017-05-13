Силовые структуры
 

Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»

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«Адмирал Кузнецов»
«Адмирал Кузнецов»

На авианосце «Адмирал Кузнецов» в ходе ремонта и модернизации вряд ли будут заменять ракетный комплекс. Об этом в субботу, 13 мая, рассказал «Интерфаксу» собственный источник.

По его данным, реконструкция главным образом будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Как отмечается, два из них уже изготовлены на Балтийском заводе.

Собеседник агентства отметил, что «по финансовым соображениям замена ракетного комплекса "Гранит" на другой вряд ли будет осуществлена». При этом будут «модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс».

Источник также отметил, что пока неизвестно, где именно будут проводиться работы, а также сроки их начала.

«В данный момент авианосец технически боеготов и находится на 35-м Судоремонтном заводе, однако по условиям подготовки летчиков палубной авиации, которые после недавней "командировки" к берегам Сирии провели определенное время в отпусках, теперь им необходимо выполнить определенные регламенты для того, чтобы получить допуск к полетам с авианосца, — пояснил он. — По логике событий, авианосец с авиакрылом на борту сможет выйти в море ориентировочно в начале осени».

В конце апреля сообщалось, что ремонт и модернизация авианосца начнется в сентябре на заводе под Мурманском. Также отмечалось, что установленный на «Адмирале Кузнецове» ракетный комплекс «Гранит» будет заменен на «Калибр-НК», а универсальные вертикальные пусковые установки 3С14 будут унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых «Циркон».

Официально о сроках и месте модернизации авианосца не сообщалось.

«Адмирал Кузнецов» в составе корабельной авианосной группы Северного флота вернулся 8 февраля из дальнего похода в восточное Средиземноморье.

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