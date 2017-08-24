ВМФ России получит два фрегата проекта 11356 и две неатомные подлодки «Лада»

В Госпрограмму вооружений на период 2018-2025 годов планируется включить закупки двух фрегатов проекта 11356 и двух неатомных подводных лодок «Лада». Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Шесть фрегатов проекта 11356 были куплены Минобороны в 2010-2011 годах на общую сумму около 80 миллиардов рублей. Однако построена была только первая тройка, вторая из-за конфликта Москвы и Киева не получила газотурбинные силовые установки, которые выпускает николаевский завод «Зоря-Машпроект».

Ранее, 23 августа, сообщалось, что два из трех этих кораблей будут достроены для ВМС Индии, а третий получит российские газовые турбины и войдет в состав ВМФ России. В Объединенной судостроительной корпорации также выразили надежду на то, что, помимо этого, будет размещен заказ еще как минимум на два новых фрегата проекта 11356.

Субмарины проекта 677 «Лада» изначально предполагались для массовой серийной постройки с целью замены на флоте дизель-электрических лодок проектов 877 и 636 советской постройки.

Головная Б-585 «Санкт-Петербург» была спущена на воду в 2004-м и после длительного дооборудования и испытаний принята в опытную эксплуатацию в 2010 году. Официально в боевой состав флота она не вошла до сих пор. Причиной это считается высокая доля новых образцов вооружения и оборудования на борту, доводка которых требует значительного времени.

В данный момент строятся еще две лодки этого типа: Б-586 «Кронштадт» и Б-587 «Великие Луки». В июне 2017 года ВМФ заявил, что будут заказаны дополнительные субмарины этого проекта.