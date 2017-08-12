Путин потребовал у главы Забайкалья объяснить нехватку мест в детских садах

Президент России Владимир Путин потребовал от губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой разъяснений относительно невыполнения обязательств по софинансированию строительства детских садов в регионе. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает «Интерфакс».

Президент в разговоре со Ждановой упомянул жалобы жителей региона, которые утверждают, что в Чите не идет строительство новых детских садов, а попасть в уже открывшиеся учреждения практически невозможно.

Жданова пояснила, что регион получил на реализацию этой программы 2,5 миллиарда рублей, однако очередь в детские сады ликвидирована не была. Она указала, что в рамках государственной программы в детсадах было создано восемь тысяч дополнительных мест, Еще 1700 детям мест не хватило. По ее словам, в 2017-2018 годах планируется создать еще 1200 новых мест.

Также Жданова указала, что сумма недофинансирования детских садов в регионе составляет около 200 миллионов рублей, а краю не хватает средств, чтобы закрыть задолженность.

«Напишите мне на этот счет отдельное письмо, хорошо?» — сказал Путин.