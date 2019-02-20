Путин призвал к комплексному развитию городов

В России необходимо стимулировать комплексное развитие городов и поселков. Об этом заявил президент Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию. Текстовая трансляция ведется на сайте Кремля.

По его словам, необходимо, чтобы рядом было все, что необходимо семье: поликлиника, школа, спортивные площадки. Чтобы стимулировать развитие городов и поселков, необходимо освободить застройщиков, которые строят соцобъекты, от налога на прибыль и НДС, считает Путин.

«Чтобы родители могли работать, учиться получать удовольствие от отцовства и материнства. Мы уже обеспечили почти повсеместную доступность детских садов. Но до конца 2021 года надо полностью решить проблему с яслями», — сказал президент и добавил, что на эти цели будет выделено 147 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Также Путин объявил, что для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, должен быть предусмотрен механизм ипотечных каникул.

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