Россиянок предупредили о росте онкологических заболеваний

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Заболеваемость раком шейки матки с 2019 по 2030 год может возрасти в два раза. В связи с этим необходимо включить вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, с начала 1990-х годов к 2030 году смертность в результате рака шейки матки увеличится в 1,5 раза. «Если ничего не будем делать, то с 2019 по 2030 год будет 295 тысяч случаев и погибнут 130 тысяч женщин», — сказал Беляев.

Как отметила заместитель директора Национального медицинского научного-исследовательского центра им. В.И. Кулакова по научной работе Лейла Адамян, наряду с ВПЧ-вакцинированием необходимо ввести для женщин обязательный скрининг. Кроме того, по ее мнению, лучше всего начать производить вакцину в России.

В заключение заседания экспертного совета в Совфеде рекомендовали разработать и внедрить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (с 2020 по 2030 годы), согласно которому будет проводиться иммунизация мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против ВПЧ.

Как сообщалось ранее, российские исследователи совместно с коллегами из Португалии и Франции обнаружили простой способ раннего выявления рака. Специалисты разработали тест, с помощью которого можно обнаружить в организме человека обрывки ДНК из погибших атипичных клеток с фрагментами мутационной версии гена TERT. Точность метода позволяет найти одну умершую раковую клетку среди сотен здоровых.

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