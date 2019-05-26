Найден простой способ раннего выявления рака

Российские исследователи совместно с коллегами из Португалии и Франции создали новый метод диагностирования рака мочевого пузыря на ранних стадиях. Об этом пишет «Российская газета».

Ученые нашли способ обнаруживать в организме человека обрывки ДНК из погибших атипичных клеток с фрагментами мутационной версии гена TERT. Точность метода позволяет обнаружить одну умершую раковую клетку среди сотен здоровых клеток.

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По заверению ученых, разработанный тест является более простым и безболезненным относительно существующих сегодня систем диагностики, при этом для его использования не требуется специальное оборудование.

21 мая главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что в России за последнее десятилетие выросло число больных раком. По его словам, в период с 2008 по 2018 год прирост составил 23,7 процента. В настоящее время на учете состоят 3,76 миллиона человек, имеющих злокачественные новообразования.

В апреле Каприн заявлял, что раком заболевает более 600 тысяч россиян в год. Он напомнил, что ранее онкологические заболевания ежегодно диагностировали у 500 тысяч человек.

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