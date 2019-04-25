За диагностику рака российских врачей начнут премировать

Российские врачи будут получать премии за выявление онкологических заболеваний во время проведения диспансеризации. Такое поручение премьер-министр России Дмитрий Медведев дал зампреду правительства Татьяне Голиковой, следует из документа, опубликованного на сайте правительства России.

Глава кабмина постановил выделить на это дополнительные средства в Фонде обязательного медицинского страхования. Планируется, что премировать врачей начнут с 2020 года.

В том же документе Медведев поручил Минтруду дать право работникам в возрасте 40 лет и старше брать выходной для прохождения диспансеризации без потери в зарплате. Уходить с работы для обследования россияне смогут один раз в год.

17 апреля Медведев анонсировал всеобщую диспансеризацию в России, она будет длиться два года. Премьер-министр отметил, что сотрудникам нужно дать возможность проходить медобследование в одном учреждении, «чтобы люди не бегали между поликлиниками». Также, по его словам, в России введут новые программы выявления онкологических заболеваний.

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