Россиянам старше 40 дадут оплачиваемый выходной для диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду подготовить изменения в Трудовой кодекс о праве работников старше 40 лет брать выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

Выходной для посещения медицинской организации сотрудник сможет брать один раз в год. Срок исполнения поручения — 20 июня 2019 года.

В этом же документе содержится поручение Минздраву о проведении всеобщей диспансеризации взрослого населения. Жители России пройдут медобследование в 2019-2020 годах. Срок исполнения поручения — 20 мая 2019 года.

17 апреля Медведев анонсировал всеобщую диспансеризацию в России, которая продлится два года. Ожидается, что до конца текущего года медицинское обследование пройдут 60 миллионов россиян. В 2018-м ее прошли порядка 22 миллионов человек. Глава кабмина подчеркнул, что работникам нужно дать возможность проходить диспансеризацию в одном учреждении, «чтобы люди не бегали между поликлиниками». По его словам, в России будут также введены новые программы выявления онкологических заболеваний.

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