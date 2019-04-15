Медведев упростил получение паллиативной помощи и прохождение диспансеризации

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о получении паллиативной помощи на дому и вне зависимости от региона проживания, а также распорядился продлить часы приема пациентов в рамках диспансеризации, сообщает ТАСС.

«Я подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. — Это, надеюсь, позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями».

Теперь нуждающиеся в паллиативной помощи россияне смогут получить ее в любом регионе страны вне зависимости от места прописки. Граждане смогут проходить диспансеризацию не только в рабочие часы, но и в вечернее время и по субботам. Кроме того, установлены четкие сроки на постановку диагноза по онкологическим заболеваниям — максимум 14 дней с даты назначения исследования.

6 марта президент Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи, благодаря которому тяжело больные люди смогут получать сильнодействующие наркотические лекарственные медикаменты и всю необходимую поддержку на дому. До этого подобные действия были уголовно наказуемы и относились к незаконному обороту наркотиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!