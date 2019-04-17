Медведев анонсировал всероссийскую диспансеризацию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести в стране всеобщую диспансеризацию, она будет длиться два года. Соответствующие планы премьер анонсировал в ходе выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации», — отметил он.

Медведев уточнил, что в прошлом году диспансеризацию прошли порядка 22 миллионов человек. До конца текущего года, по его словам, количество обследованных должно превысить 60 миллионов.

«В рамках государственных гарантий с этого года мы расширяем программу диспансеризации, делаем ее ежегодной для людей старше 40 лет, вводим новые программы скрининга, выявления онкологических заболеваний», — рассказал глава кабмина.

15 апреля Дмитрий Медведев подписал постановление о получении паллиативной помощи на дому, а также распорядился о продлении часов приема пациентов в рамках диспансеризации. Так, желающие пройти узких специалистов смогут это сделать в вечернее время и по субботам.

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