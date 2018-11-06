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Названы главные причины развития болезней у россиян

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Главной причиной для развития заболеваний у россиян стал неправильный образ жизни, а именно: нездоровая еда, малоподвижность и употребление табака. Об этом РИА Новости рассказали в Минздраве.

«Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25 процентов, низкая физическая активность — 18 процентов, курение табака — 12 процентов прошедших диспансеризацию в 2018 году», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, за первые девять месяцев этого года 52 процентов россиян были отнесены к третьей группе здоровья, то есть у них есть заболевания, требующие наблюдения у врача. У каждого 25-го пациента имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Всего в 2018 году диспансеризацию прошли почти 16 миллионов человек — это около 70 процентов от планируемого числа.

В начале ноября замминистра здравоохранения Олег Сагалай сообщил, что Россия обогнала другие страны по смертности от табака и алкоголя. По его словам, в первую очередь от этого гибнут работоспособные граждане.

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