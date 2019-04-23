Россияне стали реже умирать на работе

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В России количество несчастных случаев со смертельным исходом на производстве снизилось более чем в два раза за последние 12 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, передает ТАСС.

По словам главы Минтруда, с 2007 года ежегодно на производстве стало умирать 1,6 тысячи вместо 4,5 тысячи человек. «Безусловно, это является очень серьезным прогрессом», — отметил министр.

Он добавил, что несчастные случаи с летальным исходом на производстве являются «серьезной проблемой», но отметил положительную динамику в этом направлении. Так, в 2018 году их количество снизилось с 37,5 до 35,2 тысячи.

В прошлом году вице-премьер Ольга Голодец заявила, что количество несчастных случаев со смертельным исходом на предприятиях сократилось в прошлом году на треть (32 процента). Она отметила, что сотрудники Роструда уделили большое внимание проблеме легализации трудовых отношений и оплаты труда.

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