В России оставят список запрещенных для женщин профессий

Обновленный перечень профессий, запрещенных для женщин, будет принят в течение месяца, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Черкасова.

«Перечень уже второй раз проходит общественные обсуждения, прошел все замечания Минюста, поддержан российской трехсторонней комиссией», — отметил он.

По его словам, составлен список производств, вредных для репродуктивного здоровья женщин. При этом ранее он заявил, что обновление позволит отойти от стереотипов о том, какие профессии являются «женскими».

Осенью 2018 года глава Министерства труда Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума заявил, что ведомство пересмотрит список из 456 профессий, запрещенных для россиянок. Предполагалось, что ограничения на работу женщин будут сняты в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники. Топилин отмечал, что это расширит возможности россиянок для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда.

20 сентября президент России Владимир Путин призвал решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для россиянок. «Мир, государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше», — заявил российский лидер.

Официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Последняя действующая версия перечня, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ, ущемляющим права женщин.

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