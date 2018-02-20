Чиновники оценили выживаемость россиян на работе

Количество несчастных случаев со смертельным исходом на предприятиях сократилось в прошлого году на треть (32 процента). Об этом на совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает РИА Новости.

«Это предмет особой заботы Роструда», — добавила она.

Большое внимание сотрудники этого ведомства, по словам Голодец, также уделили проблеме легализации трудовых отношений и оплаты труда. «Была погашена задолженность по заработной плате силами инспекторов Роструда 1,047 миллиона работников предприятия на общую сумму 20,9 миллиарда рублей», — добавила она.

Осенью 2017 года депутат Госдумы Василий Власов предложил давать отгулы метеозависимым гражданам в дни магнитных бурь, так как на эти периоды, по его данным, приходится 70 процентов инфарктов и инсультов. Парламентарий запросил у главы Минтруда статистику о влиянии геомагнитной активности на производственный травматизм.

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