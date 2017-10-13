В Госдуме предложили разрешать отгулы во время магнитных бурь

Депутаты Госдумы предложили разрешить работодателям давать официальные отгулы метеозависимым сотрудникам в дни магнитных бурь. Об этом «Российской газете» рассказал депутат от ЛДПР Василий Власов.

«Мы сегодня выступили с инициативой дать возможность отгула людям с метеозависимостью», — сказал он.

Парламентарий пояснил, что согласно статистике 70 процентов инфарктов и инсультов происходят во время магнитных бурь. Именно эти заболевания, по словам депутата, постепенно выходят первое место в мире среди болезней.

Депутат направил соответствующие запросы в Минздрав, а также Минтруд, которому предложил поучаствовать в разработке законопроекта. У министра труда он запросил статистику о влиянии геомагнитной активности на частоту возникновения несчастных случаев и травматизма в производстве.

В сентябре 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о льготах для работодателей, оплачивающих своим сотрудникам туристические путевки по России. Документ освобождает организации от уплаты налога на прибыль с сумм, потраченных на такие цели.

В марте этого года профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева предположила, что в результате четвертой промышленной революции произойдет сокращение рабочей недели с пяти до четырех дней.