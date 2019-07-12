Названы самые частые формы рака в России

Чаще всего в России в прошлом году диагностировался рак молочной железы (70,3 тысячи случаев) и кожи за исключением меланомы (78,5 тысячи). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

Злокачественные новообразования в трахее, бронхах и легких были обнаружены у 55,7 тысячи человек, предстательной железы — у 41,5 тысячи, ободочной кишки — у 40,1 тысячи пациентов.

Реже всего россияне болели раком губы, глотки, печени и внутрипеченочных протоков, кости, суставных хрящей, соединительной и других мягких тканей.

Всего в 2018 году зарегистрировано 593,3 тысячи выявленных онкологических заболеваний. В эти цифры не включены данные посмертной постановки диагноза.

Ранее в июне в министерстве представили статистику по смертности от различных видов онкологии в 2018 году. Самым смертельным оказался рак поджелудочной железы. От него умирает более трети пациентов. Чуть ниже показатели у рака печени, внутрипеченочных протоков и пищевода. Реже всего люди умирали от кожных онкологий, рака щитовидной и молочной желез, губы, тела матки. По всей стране показатель смертности от онкологии составил шесть процентов.

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