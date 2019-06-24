В России захотели поддерживать семьи с помощью табака

Общественная палата России предложила создать специальный фонд для реализации демографической программы, который бы финансировался в том числе за счет повышения акцизов на табак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад «Демография-2024».

Так, в тексте доклада говорится, что реализация демографической программы будет осуществляться не только за счет бюджетного финансирования, но и через повышение акцизов на табак «до самого низкого уровня стран Восточной Европы». Кроме того, авторы доклада считают, что это поможет сократить смертность населения в трудоспособном возрасте и увеличить продолжительность жизни до ожидаемых 78 лет.

«Демографической маневр одновременного снижения смертности и стимулирования рождаемости может, сберегая 300 тысяч жизней ежегодно, обеспечить реализацию мер поддержки семей с детьми и устойчивый естественный прирост населения страны до 2024 года и в исторической перспективе», — отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что число курящих россиян значительно снизилось, сейчас курильщиков в стране около 29 процентов. Так, согласно социологическим опросам, в 2011 году в России было 38 процентов курящих среди взрослого населения. К 2018 году их доля снизилась на девять процентов.

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