Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Соответствующий законопроект одобрило Министерство здравоохранения России, передает газета «Известия».

В ведомстве отметили, что ограничение продажи упомянутых продуктов приведет к снижению их потребления. Однако идею не одобрили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития. Ведомства считают, что открытие спецмагазинов сильно отразится на других торговых точках. Кроме того, есть риск, что без подобных магазинов останутся мелкие населенные пункты.

По данным издания, сейчас спиртными напитками торгуют 250 тысяч точек.

В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом ее доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов. Также в структуре рынка товаров повседневного спроса снизились доли продуктов питания и непродовольственной продукции. Перераспределение произошло в пользу табачной продукции, которая заняла по итогам 2018 года 15 процентов от всего FMCG-рынка, против 14,1 процента в 2017-м.

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