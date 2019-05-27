Названа новая опасность кальянов

Курение кальяна может привести к развитию туберкулеза, рассказал агентству «Москва» заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев.

По его словам, у жидкостей в вейпах и кальянах нет технического регламента, поэтому состав продукции сложно проверить. «Кальяны не подвергаются санитарной обработке — повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний», — считает Кутушев. Он отметил, что парение с помощью вейпов и других устройств нагревания табака может привести к развитию облитерирующего бронхиолита, также известного как «попкорновая болезнь легких». Безопасных способов курения не бывает, и восемь из десяти вейперов через полтора года все равно переходят на обычные сигареты. Кроме того, вейпы без никотина могут в будущем спровоцировать переход на никотиносодержащие продукты.

Кутушев напомнил, что в табачном дыме содержится семь тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, радиоактивные вещества и тяжелые металлы.

Как сообщалось раннее, в Мосгордуме подготовили законопроект, в рамках которого предлагается ограничить продажу и использование «устройств, имитирующих курение табака». В тексте документа указано, что «законопроект приравнивает все эти приспособления к сигаретам».

С января 2019 года в Москве вступил в силу региональный закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов, электронных сигарет и кальянов. Сумма денежного взыскания составляет до пяти тысяч рублей.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был принят в 2013 году. Документ ввел запрет на курение в кафе и ресторанах, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Кроме того, была запрещена продажа табачных изделий с открытой выкладкой и в нестационарных торговых точках.

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