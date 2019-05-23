В Москве задумали приравнять вейпы и кальяны к сигаретам

Мосгордума подготовила законопроект, в рамках которого предлагается ограничить продажу и использование «устройств, имитирующих курение табака». Об этом в четверг, 23 мая, пишет «Коммерсантъ». Автором проекта поправок к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» стала депутат Людмила Стебенкова.

В частности, под этим понятием подразумеваются системы нагревания табака, вейпы, кальяны и подобные им приспособления, «продуцирующие аэрозоль, пар или дым» путем нагревания жидкой или твердой субстанции с никотином или без него.

«Законопроект приравнивает все эти приспособления к сигаретам: их реклама и использование в общественных местах ограничивается, а продажа несовершеннолетним запрещается», — указано в тексте.

Отмечается, что запрет не распространится на лекарственные спреи и другую медицинскую продукцию.

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По словам автора инициативы, такой проект необходим, чтобы регулировать ситуацию на рынке. «Промышленность постоянно вводит изменения, сначала придумали вейпы, потом IQOS», — отметила Стебенкова.

Как уточняет издание, подобные законопроекты неоднократно вносились в Госдуму. Так, в 2015 году сенаторы Валерий Рязанский и Игорь Чернышев предложили ограничить оборот кальянов, вейпов и других устройств, «продуцирующих аэрозоль, пар или дым», а в 2017-м депутаты Госдумы Николай Герасименко и Марат Бариев заговорили о запрете продажи несовершеннолетним и использования в общественных местах «бестабачных курительных смесей». Спустя год в Минпромторге рассматривали возможность введения отдельного регулирования вейпов и систем нагревания табака, назвав их «инновационной продукцией». Однако ни одна из инициатив не была принята.

По словам депутата Герасименко, продажи устройств, о которых идет речь, были ограничены уже в 19 российских регионах. «Все упирается в правительство. Пока не слышно об активной поддержке инициатив», — подчеркнул он.

В Москве с января 2019 года вступил в силу региональный закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов, электронных сигарет и кальянов. Сумма денежного взыскания составляет до пяти тысяч рублей.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был принят в 2013 году. Документ ввел запрет на курение в кафе и ресторанах, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Кроме того, была запрещена продажа табачных изделий с открытой выкладкой и нестационарных торговых точках.

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