В России решили прекратить продажу сигарет

В Минздраве решили снизить потребление табака до пяти процентов в ближайшие 30 лет. Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака передана на рассмотрение в правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Олега Салагая.

Согласно планам чиновников, с помощью новых мер табак будет поэтапно выведен из легального оборота.

В документе отмечается, что для сокращения табакокурения в России необходимо непрерывно и последовательно выполнять намеченные мероприятия. Для этого чиновники собираются предотвращать появление новых видов табачной продукции, прекращать распространение электронных сигарет и заниматься пропагандой отказа от курения.

Минздрав указал на экономическую выгоду отказа от курения. Согласно тексту документа, снижение потребления табака приведет к сокращению заболеваемости и смертности, что «существенно превосходит любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции».

Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака была разработана Минздравом в 2018 году. Авторы инициативы подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки начнут отказываться 0,5 процента россиян.

В 2017 году в России было продано 13,1 миллиарда пачек сигарет. По подсчетам ВЦИОМ, сегодня курят 34 процента россиян, или 50 миллионов человек. 2 ноября 2018 года в Минздраве заявили, что смертность от курения и алкоголизма в России намного выше, чем в других странах.

В июне 2018 года сообщалось, что вейпы и системы нагревания табака в России попадут под действие единого антитабачного закона и отдельных правил для них не будет. О том, что вейпы, электронные сигареты и другие альтернативные способы курения должны быть законодательно приравнены к обычным сигаретам, в России говорят с начала 2018 года.

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