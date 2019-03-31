В правительстве согласились приравнять IQOS к сигаретам

Комиссия по профилактике правонарушений при правительстве России поддержала инициативу Минздрава о едином регулировании всех табачных изделий, в том числе IQOS (система нагревания табака) и glo (устройство для нагревания табака). Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию протокола заседания комиссии, состоявшегося 22 марта, а также собеседника, близкого к правительственной комиссии.

Предложение, в котором говорится о регулировании не только продукции, содержащей никотин, но и предназначенных для его потребления устройств, включая так называемые электронные системы доставки никотина, содержится в новой антитабачной концепции Минздрава. О необходимости его принятия было заявлено в докладе замглавы Минздрава Олег Салагая, замглавы Роспотребнадзора Михаила Орлова, главы одного из департаментов Минпромторга Никиты Кузнецова и замглавы МЧС Алексея Серко.

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Правительственная комиссия поддержала предложение и рекомендовала Минздраву совместно с Роспотребнадзором, Минсельхозом, ФАС и другими ведомствами до 1 июня подготовить внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблений табака».

Кроме того, в течение трех месяцев в КоАП будут внесены изменения, устанавливающие ответственность за нарушение законодательства, а также расширяющие круг должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы в сфере незаконного производства и оборота табачной продукции.

Также на табачных изделиях планируется разместить дополнительные надписи и изображения, предупреждающие об опасности и последствиях пожаров, возникших из-за неосторожности при курении. Соответствующие предложения до 1 сентября должны подготовить МЧС, Минздрав и Минсельхоз.

Правительственная комиссия поручила также региональным управлениям МВД, территориальным органам Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ространснадзора привлечь межведомственные группы, занимающиеся выявлением и пресечением оборота «санкционной» продукции.

В июне 2018 года сообщалось, что вейпы и системы нагревания табака в России попадут под действие единого антитабачного закона, и отдельных правил для них не будет.

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