Правительство поддержало идею приравнять вейпы и кальяны к сигаретам

Российское правительство положительно оценило законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

Согласно документу, к кальянным и другим местам для курения табака и курительных смесей будут предъявляться «усиленные требования, исключающие возможность проникновения в смежные помещения веществ, выделяемых в процессе потребления указанной продукции». В тексте уточняется, что необходимо установить административную ответственность владельцев кафе и магазинов, которые будут нарушать антитабачное законодательство. Также в случае принятия проекта закона потребуется внесение изменений в Трудовой кодекс, законы «О рекламе» и «Об основных гарантиях прав ребенка».

Авторами инициативы стали несколько членов Совета Федерации, в том числе Валерий Рязанский. По их мнению, вейпы и кальяны стали популярны среди детей и молодежи, поэтому продажу и использование этой «вредной и опасной продукции» надо ограничить. Кроме того, предлагается запретить втягивать несовершеннолетних в курение, демонстрировать устройства в фильмах, видео и театре. По мнению сенаторов, использование кальянов и вейпов в помещении стоит приравнивать к курению сигарет.

Аналогичные законопроекты не раз вносились в Госдуму. Так, в мае такой документ разработали в Мосгордуме. В 2017 году депутаты Госдумы Николай Герасименко и Марат Бариев выступали за изменение антитабачных законов. В 2015-м свой проект закона разработали сенаторы Валерий Рязанский и Игорь Чернышев.

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