Молодых россиян упрекнули в курении не по-христиански

В Госдуме объявили, что курение кальянов, вейпов и электронных сигарет является нетрадиционным для христиан. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия»), передает агентство «Москва».

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По его словам, уход от «традиционного курения» у молодежи «пугает». «Они уходят у нас в курение электронных сигарет, вейпов, кальянов, что в общем-то нетрадиционно для христиан, для России», — отметил он.

Герасименко добавил, что в нижней палате парламента рассматривается 12 инициатив, направленных на регулирование табакокурения в России.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения и стала пятой среди самых курящих стран мира. Так, в прошлом году россияне выкурили 300 миллиардов сигарет. Отмечается, что в среднем курящие россияне выкуривают по 2 тысячи сигарет в год, а начинают курить в подростковом возрасте.

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