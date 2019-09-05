Загадочная болезнь унесла жизнь еще одного вейпера

Отдел здравоохранения американского штата Орегон заявил о втором смертельном случае от неизвестной болезни среди вейперов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы еще не знаем точную причину этих заболеваний — вызваны ли они вредными выделяющимися веществами, ингредиентами в жидкости или чем-то еще, например, самим устройством», — сказал доктор подразделения. Отмечается, что те, кто заболел этим недугом, были госпитализированы после появления таких симптомов, как затяжной кашель, боль в груди, диарея, усталость, лихорадка или потеря веса.

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4 сентября сообщалось, что полный запрет на использование ароматизированных электронных сигарет решили ввести в американском штате Мичиган.

23 августа был зафиксирован первый случай смерти от электронной сигареты в штате Иллинойс.

В США в настоящее время изучаются случаи респираторных заболеваний, возможно, связанных с использованием электронных сигарет и вейпов. На 27 августа в общей сложности было зарегистрировано уже 215 заболевших. Вместе с тем точная причина пока неизвестна.

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