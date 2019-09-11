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В США уничтожат ароматизированные вейпы из-за участившихся смертей

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В США готовят запрет ароматизированных электронных сигарет в связи с недавними заболеваниями и летальными исходами вейперов, сообщил журналистам министр здравоохранения Алекс Азар. Его слова привел телеканал CNBC.

Азар рассказал, что президент США Дональд Трамп провел в среду, 11 сентября, встречу в связи с эпидемией заболевания вейперов. В течение 30 дней управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подготовит руководство по изъятию электронных сигарет с рынка.

После встречи с Трампом Азар сообщил, что многие компании по производству вейпов привлекли несовершеннолетних покупателей фруктовыми вкусами жидкостей. Он добавил, что компании смогут позже подать заявку на продажу вейпов, однако FDA планирует оставить только табачные электронные сигареты.

Такие меры, по мнению ведомства, помогут бороться с проблемой вейпинга среди молодежи и подростков. Если же молодые люди пристрастятся к табачным электронным сигаретам, министерство займется и этой проблемой, отметил Азар.

Ранее сообщалось, что в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. В августе в стране было зарегистрировано 215 случаев странного заболевания. Уже известно о пяти смертельных исходах среди курильщиков электронных сигарет. Возможной причиной назвали содержание ацетата витамина Е во всех смесях марихуаны для вейпов, которые курили умершие.

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