Шнурова рассердила инициатива запретить спиртное в кафе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, регулярно публикующий в своем Instagram стихотворения на остросоциальные и политические темы, прокомментировал инициативу запретить продажу спиртного в мелких залах баров и кафе. Музыкант в стихотворной форме высмеял депутатов, которые выступили с новой идеей, назвав законопроект возвращением в прошлое.
Им пришла опять идея!
Депутаты, дайте пять!
За традиции радея,
Время повернули вспять.
Как сложить из слов нескладных
Всем законы на века.
Шнуров предположил, что в случае принятия документа люди вновь выйдут на улицы с бутылками, начнут повально употреблять алкогольные напитки «в скверах, садиках и грибках».
Будем пить опять в парадных
В скверах, садиках, грибках.
Это уже было где-то.
Для подъема норм морали,
Нам отменят туалеты,
Чтобы люди меньше срали.
Ранее 17 сентября сообщалось, что законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, планируют поддержать в правительстве.