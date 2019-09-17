Шнурова рассердила инициатива запретить спиртное в кафе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, регулярно публикующий в своем Instagram стихотворения на остросоциальные и политические темы, прокомментировал инициативу запретить продажу спиртного в мелких залах баров и кафе. Музыкант в стихотворной форме высмеял депутатов, которые выступили с новой идеей, назвав законопроект возвращением в прошлое.

Им пришла опять идея!

Депутаты, дайте пять!

За традиции радея,

Время повернули вспять.

Как сложить из слов нескладных

Всем законы на века.

Шнуров предположил, что в случае принятия документа люди вновь выйдут на улицы с бутылками, начнут повально употреблять алкогольные напитки «в скверах, садиках и грибках».

Будем пить опять в парадных

В скверах, садиках, грибках.

Это уже было где-то.

Для подъема норм морали,

Нам отменят туалеты,

Чтобы люди меньше срали.

Ранее 17 сентября сообщалось, что законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, планируют поддержать в правительстве.

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