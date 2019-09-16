Звезда «Горько!» призвал вступиться за получившего срок актера

Актер Александр Паль призвал других артистов вступиться за коллегу по профессии Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии строгого режима из-за вывихнутого при его задержании плеча омоновца. Соответствующее обращение появилось на официальной странице Паля в Facebook.

Паль, как и Устинов, был задержан полицией на несогласованном митинге 3 августа. В отличие от коллеги, его выпустили из ОВД со словами «Не смеем задерживать».

По данным следствия, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал на Пушкинской площади Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Молодой человек сопротивлялся, в связи с чем сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча.

В то же время Устинов в своих показаниях отметил, что его увезли на скорой в больницу имени Склифосовского, где он провел 20 дней. Подсудимый вину не признал.

По данным BBC News, 23-летний Павел Устинов является начинающим актером. Молодой человек снимался в сериале Федора Бондарчука «Пассажир».

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