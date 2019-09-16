Кремль исключил подрыв доверия к Росгвардии из-за «дела Устинова»

Кремль не комментирует приговор Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 16 августа.

«Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии», — сказал Песков, призвав журналистов не делать каких-то обобщающих выводов.

Из материалов дела следует, что при задержании актер Устинов оказал сопротивление, из-за чего омоновец получил вывих плеча. Устинов своей вины не признает, и намерен обжаловать приговор. Его защита отмечает, что судья не приобщил к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не скандировал протестные лозунги.

23-летний Павел Устинов снимался в сериале Федора Бондарчука «Пассажир».

Ранее суды Москвы приговорили к реальным срокам пятерых участников несанкционированных акций.

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