Участника митинга в Москве посадили на 3,5 года за брошенную в росгвардейца урну

48-летний Евгений Коваленко, участник несогласованной акции протеста, прошедшей 27 июля, приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «Медиазона».

По версии следствия, Коваленко применил насилие к двум силовикам, толкнув одного и бросив в сторону другого урну для мусора. Прокурор просил для него наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Мещанский районный суд, вынося приговор, учел смягчающие обстоятельства: состояние здоровья, отсутствие судимости и явку с повинной, от которой Коваленко впоследствии отказался.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии участника несогласованного митинга Кирилла Жукова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти: во время акции протеста 27 июля он попытался поднять забрало шлема одного из сотрудников Росгвардии.

3 сентября тот же суд приговорил к двум годам колонии Данилу Беглеца, толкнувшего росгвардейца на митинге, и к трем годам — Ивана Подкопаева, распылившего в их сторону газ. Обоих признали виновными в применении насилия к представителям власти.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек, 15 из них стали фигурантами уголовных дел.

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