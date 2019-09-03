Атаковавшего силовиков московского активиста посадили на три года

В Москве суд вынес приговор участнику несогласованного митинга 27 июля Ивану Подкопаеву. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает ТАСС.

25-летнего Подкопаева признали виновным в применении насилия к представителям власти и назначили ему наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Гособвинение просило для Подкопаева 3 года и 4 месяца колонии. Сам подсудимый признал свою вину в совершении преступления, слушание его дела проходило в особом порядке, то есть, без допроса свидетелей и исследования доказательств.

Участника протестной акции арестовали второго августа по обвинению в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия, активист, скрыв лицо балаклавой, распылил газ в лица силовиков на несогласованной акции. Его задержали по горячим следам, изъяв ножи, противогаз, молоток и перчатки, с которыми Подкопаев прибыл на митинг.

27 июля в центре Москвы было организовано не согласованное с властями шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек. В результате 13 из них арестовали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей.

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