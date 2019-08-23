Завершено расследование дела атаковавшего силовиков московского активиста

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении активиста Ивана Подкопаева, пришедшего на несогласованную акцию в Москве в балаклаве, с противогазом и ножами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе расследования собраны «неопровержимые и подтвержденные экспертным путем» доказательства причастности Подкопаева к распылению газа в лица сотрудников полиции и Росгвардии, заявили в СКР. «Был досконально выяснен его маршрут от прибытия на митинг до нападения на правоохранителей и попытки скрыться в сквере», — утверждает следствие.

В СКР уточнили, что Подкопаев признал вину. Его дело направлено в суд.

По версии следствия, активист, скрыв лицо балаклавой, распылил газ в лица силовиков на несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. Его задержали по горячим следам, изъяв ножи, противогаз, молоток и перчатки, с которыми Подкопаев прибыл на митинг.

После той акции СКР было также возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, расследование которого, как подчеркнули в ведомстве, продолжается.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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