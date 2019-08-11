Попавшего в реанимацию телережиссера отказались арестовать из-за митингов

Басманный суд Москвы отказался арестовывать телережиссера Дмитрия Васильева, которого ранее задержали по делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Об аресте Васильева в ходе прошедшего 11 августа заседания суда просил следователь. Суд вернул ему соответствующее ходатайство. Это было сделано в рамках статьи уголовно-процессуального кодекса, согласно которой вопрос об аресте обвиняемого не может быть решен без его присутствия, если только он не объявлен в розыск.

Васильев был задержан 9 августа. Ему резко стало плохо, и режиссера госпитализировали. Адвокат задержанного Татьяна Прилипко рассказала ТАСС, что ее подзащитный страдает диабетом, но ему не разрешили взять с собой в изолятор инсулин и глюкометр. Она также написала в Facebook, что из-за высокого уровня сахара в крови у режиссера есть подозрение на возможность развития отека мозга.

Как сообщает РИА Новости, в данный момент Дмитрий Васильев находится в реанимации.

27 июля и 3 августа в центре Москвы проходили несанкционированные акции протеста. По разным данным, в них участвовали несколько тысяч человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По нему проходят 12 человек. Васильев стал 13-м фигурантом.

Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду кандидатов в Мосгордуму, объявив, что они не собрали достаточное количество подписей.

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