Двое напавших на силовиков на митинге в Москве признали вину

Обвиняемый в нападении на сотрудников Росгвардии на несогласованном митинге, который прошел в Москве 27 июля, Иван Подкопаев обратился к суду с просьбой рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК в пресс-службе суда.

Как отмечает издание, из этого следует, что Подкопаев признал свою вину.

Другой фигурант дела о беспорядках на митингах, Данил Беглец, также признал вину и планирует просить о рассмотрении его дела в суде в особом порядке, сообщает «Медиазона» со ссылкой на супругу обвиняемого Диану.

Иван Подкопаев обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии следствия, активист, скрыв лицо балаклавой, распылил газ в лица силовиков на несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. Его задержали по горячим следам, изъяв ножи, противогаз, молоток и перчатки, с которыми Подкопаев прибыл на митинг. Данилу Беглецу предъявлено обвинение по той же статье. Как утверждают следователи, в ходе несогласованной акции он толкнул полицейского.

27 июля в центре Москвы было организовано не согласованное с властями шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек. В результате 13 из них арестовали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей.

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