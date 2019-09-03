Толкнувший росгвардейца участник митинга в Москве получил два года колонии

Тверской районный суд Москвы вынес приговор участнику несогласованного митинга 27 июля Даниле Беглецу, обвиняемому в применении насилия к полицейскому. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает ТАСС.

25-летнему предпринимателю назначили наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Участника акции протеста задержали 9 августа. Данила Беглец, как и другие фигуранты Кирилл Жуков, Евгений Коваленко и Иван Подкопаев, обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия, в ходе акции в центре столицы Данила Беглец толкнул сотрудника полиции. Он признал вину в совершении преступления.

27 июля в центре Москвы было организовано несогласованное с властями шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек. Нескольких из них арестовали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей.

3 сентября стало известно, что Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых участников митинга: Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. В тот же день Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта дела Ивана Подкопаева к трем годам колонии.

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