Дела устроивших беспорядки на митингах в Москве передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование по уголовным делам пятерых участников несанкционированного митинга, который прошел в Москве 27 июля. Об этом во вторник, 20 августа, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, трое из них — Данила Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко — обвиняются по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии следствия, в ходе акции в центре столицы они применили насилие в отношении сотрудников Росгвардии и полиции. Материалы уголовных дел против Беглеца, Коваленко и Жукова выделены в отдельное производство.

Кроме того, завершено расследование в отношении Владислава Синицы, обвиняемого по части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет»), и Константина Котова, обвиняемого по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

27 июля в центре Москвы было организовано несогласованное с властями шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек.

В результате 13 из них арестовали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей. В частности, Жукову инкриминируется попытка схватить бойца ОМОН за забрало шлема, Коваленко обвиняется в том, что бросил урну в сотрудников правоохранительных органов, а Беглец — в том, что толкнул полицейского. Синицу арестовали за призывы к убийству детей силовиков в соцсетях.

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